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Участники автопробега "За единую Беларусь!" посещают "Линию Сталина". Сегодня там праздник ко Дню защитников Отечества
20.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗарядиться хорошим настроением и духом единства.
Сегодня на "Линии Сталина" - праздник, посвященный Дню защитников ОтечестваДля гостей подготовили фотозоны, конкурсы и реконструкцию боев Великой Отечественной и войны в Афганистане. Начало - в два часа дня.
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Участники автопробега "За единую Беларусь!" посещают "Линию Сталина". Сегодня там праздник ко Дню защитников Отечества
Зарядиться хорошим настроением и духом единства. Автопробег "За единую Беларусь!" сегодня отправился из Минска на "Линию Сталина". Сотни патриотов прибыли в...
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