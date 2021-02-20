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На "Линии Сталина" сегодня отмечают День защитников Отечества

20.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С утра сюда приехали гости со всех уголков Беларуси.

Многие из них в колонне уже традиционного автопробега настоящих патриотов "За единую Беларусь!". Две масштабные реконструкции боев с участием военной техники времен войны, и каждый смог погрузиться в историческую обстановку. Колорит создавали и различные площадки.

Автопробег "За единую Беларусь!" сегодня прошел по маршруту Минск - "Линия Сталина". Участие в нем приняли сотни патриотов. Под государственными флагами участники который раз зарядились хорошими эмоциями и духом единства. Проявить свою позицию и приобщиться к истории - в историко-культурном комплексе сегодня проходят масштабные реконструкции событий Великой Отечественной войны и событий в Афганистане. Память о героях, воспитание молодого поколения - сегодня одни из самых актуальных тем.

Праздничная программа в комплексе началась с открытия тематических площадок. Целый день на "Линии Сталина" работала фотозона, где можно было сделать снимок в образе солдата. Исторические квесты и конкурсы, а также места и для детей. И, конечно же, полевая кухня. Возвращаясь к самой реконструкции, в этом году инсценировка боя посвящена двум белорусским снайперам: Геннадию Величко и Феодосию Смолячкову.


К слову, именно памяти героев Великой Отечественной войны тут уделяют особое внимание.
Рассказать тем, кто не знал, и напомнить тем, кто забыл.

Реконструкция Рогачевской наступательной операции

"За моей спиной сейчас разворачивается реконструкция Рогачевской наступательной операции. Она посвящена событиям февраля 1944 года, когда советские войска 1-го Белорусского фронта отбивали Рогачев и Жлобин. Отметим, что в сегодняшней реконструкции принимают участие более 100 человек, это члены исторических клубов и военнослужащие 12-й механизированной бригады".

Автопробег "За единую Беларусь!"

С уже привычным катанием на танке у гостей "Линии Сталина" была возможность и полетать на вертолете Ми-2. В празднике сегодня принимают участие и специалисты-кинологи Министерства обороны. К слову, военные сегодня собрали вокруг себя немалое количество зрителей.

Добавим, что сегодня организаторы подготовили еще одну реконструкцию. Она была посвящена афганским событиям, к слову, с участием и соответствующей техники. Впрочем, за всей технической составляющей лежит куда более глубокая идея — не потерять память о тех событиях и тех именах.


 
Теги: Минск
 
 
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С утра сюда приехали гости со всех уголков Беларуси. Многие из них в колонне уже традиционного автопробега настоящих патриотов "За единую Беларусь!". Две...
 
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