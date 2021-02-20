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Данные Минздрава о COVID-19 на 20 февраля
20.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСтатистика по Беларуси - за сутки зарегистрированы 1 668 пациентов с COVID-19, выписаны - 1 916, сделано 18 619 тестов. Всего с начала пандемии заразились 276 990 человек, умерли 1 903 пациента.
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Статистика по Беларуси - за сутки зарегистрированы 1 668 пациентов с COVID-19, выписаны - 1 916, сделано 18 619 тестов. Всего с начала пандемии заразились 276 990 человек, умерли 1...
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