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Министр ЖКХ в "Главном эфире" в это воскресенье

20.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Решению еще одной актуальной задачи большое внимание уделяется в Беларуси. Это сохранение природы и плановая работа по отказу от пластика. К 2025 году переработка вторичных ресурсов должна быть увеличена до 50 % . Такую задачу поставил Президент на Всебелорусском народном собрании. На сегодняшний момент эта цифра составляет 25 процентов - сообщили в министерстве ЖКХ. И здесь важно внедрять современные технологии, чтобы твердые коммунальные отходы из мусора превращались в энергию или другие полезные и безопасные виды продукции.

О тарифах на жилищно-коммунальные услуги  - какие из них больше всего потянули в жировках за январь,  а также об уборке дворовых территорий от снега, капитальном ремонте и замене лифтового оборудования  министр ЖКХ Андрей Хмель расскажет в "Главном эфире" в это воскресенье.
 
 
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Решению еще одной актуальной задачи большое внимание уделяется в Беларуси. Это сохранение природы и плановая работа по отказу от пластика. К 2025 году переработка...
 
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