"Нужное людям". Обустройство Гродно

Источник материала: БT

Кстати, такие автопробеги по всей стране наглядно показывают уровень развития инфраструктуры в регионах. Хорошие дороги, работающие предприятия и комфортные условия для жизни. Остановимся на Гродно. Сразу несколько социально значимых объектов сейчас возводят в городе - детский сад, школа и поликлиника в скором времени появятся в двух новых микрорайонах. Живут здесь в основном молодые и многодетные семьи, поэтому комфортное обустройство - первоочередная задача для местной власти. Решается вопрос и с транспортным обеспечением, строители активно возводят городскую кольцевую дорогу. Все подробности в нашей рубрике "Нужное людям".



Рассказывает Юрий Карнелович.



Несколько минут на утреннюю планерку, и строители расходятся по объекту. Несмотря на минусовые температуры, работа ведется практически круглые сутки. Новая поликлиника на 650 посещений в смену для молодого микрорайона "Ольшанка" нужна как воздух. Население здесь больше 30 тысяч, а до ближайшего медучреждения около 10 километров. Специалисты это понимают, поэтому работают даже с опережением графика.



Виталий Шкута, заместитель главного инженера ОАО "Гроднопромстрой": "Вполне по силам в этом году полностью подвести объект в декабре месяце под сдачу, под пуско-наладочные работы. И сдать его в начале 2022 года. По плану у нас стоит май 2023 года".

Микрорайон Ольшанка активно застраивают уже несколько лет. Жилье здесь получают в том числе и многодетные семьи. Раньше в погоне за квадратными метрами не всегда успевала социальная сфера. Но сейчас эта проблема уже в прошлом.

Анатолий Врублевский, директор управления капитального строительства гродненского горисполкома: "В данном микрорайоне отставание было по социальным объектам - это детские сады и школы. Но в настоящее время уже наверстано. Построено 4 детских сада, 2 школы. И в данном микрорайоне строится еще один сад - 5-й".

В северном микрорайоне Грандичи жилые дома возводятся одновременно с социальными объектами. Первая строительная техника здесь появилась около двух лет назад, а сегодня уже введен в эксплуатацию современный детский сад. Многодетная мама Ирина Прокопович такому подарку только рада.



Ирина Прокопович, многодетная мама, жительница г. Гродно: "Очень сильно переживала за то, что своих деток не устрою как в дошкольные, так и школьные учреждения. Но очень безумно рада, потому что открылось дошкольное учреждение, и сейчас у меня сад во дворе. Это мечта каждой мамочки".

Работает детский сад чуть больше двух недель, и за это время половина из 270 мест уже заполнены. Хорошие новости у строителей и для будущих школьников.



Два месяца назад в микрорайоне приступили к возведению самой большой в городе школы. Рассчитана она на 1200 мест. Здесь будут заниматься дети в 44 классах. Объект обещает стать спортивно-образовательным центром для местных жителей. Здесь построят бассейн, тренажерные и спортивные залы, в которых можно будет проводить соревнования по игровым видам спорта даже республиканского уровня.

Свои двери школа распахнет уже в следующем году. Учиться здесь смогут все дети микрорайона.



А чтобы жителям новых микрорайонов можно было быстро добраться до центра города, Ольшанку и Грандичи свяжет магистральная дорога. Ее обустройство уже активно ведется. На завершающей стадии главный строительный объект - мост через Неман.



Андрей Хелский, старший мастер филиала СУ-7 ОАО "Мостострой": "Мы работаем по устройству тротуарной части и установки перильного ограждения. Следом монтаж плит по разделительной полосе, устройство гидроизоляции и защитный слой. Июнь - конец июня сдадим".



В перспективе новая дорога станет частью объездного кольца вокруг Гродно. Оно не только соединит отдаленные микрорайоны - позволит транзитному транспорту не заезжать в областной центр, а двигаться напрямую к литовской границе.









