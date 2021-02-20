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Ориентиры заданы, и теперь важно четко двигаться к цели - создавать новые производства, внедрять перспективные технологии, выпускать востребованный на рынке продукт. Делегаты VI Всебелорусского народного собрания продолжают проводить встречи в коллективах. Акцент и на развитие регионов - важно раскрыть весь потенциал. Как пример - Орша. За последнее время в регионе начали работать 130 новых предприятий, развитие получила социальная сфера, сельское хозяйство. Марина Романовская продолжит тему.



Более 90 лет на рынке, и всегда в тренде. Ассортимент в цехах менялся так часто, как менялась мода. Сейчас специализируются на пошиве детской верхней одежды. Ольга Кулик 23 года работает на предприятии - большой трудовой коллектив представила на Всебелорусском народном собрании. Одна из актуальных тем, которая волнует швейников, - подготовка кадров. Ведь квалифицированные работники - залог успешного бизнеса.



Ольга Кулик, замдиректора предприятия по выпуску детской верхней одежды: "Затронут вопрос о повышении качества образования. Промышленность развивается, внедряется новое прогрессивное оборудование, вводятся новые методы обработки швейных изделий. Уже со школьной парты вводится профориентация - это уже со школьной скамьи ориентирует на выбор профессии".



Совершенствование системы образования, вакцинация, развитие социальной сферы. Республиканский форум - самая обсуждаемая тема в коллективе. На встрече за круглым столом работники интересуются и поддержкой многодетных. На предприятии 13 семей, которые воспитывают трех и более детей.



Наталья Шидловская, начальник экспериментального цеха предприятия по выпуску детской верхней одежды: "Поддержка государства - это значимый такой вопрос. У нас получают люди и квартиры, и кредиты на строительство жилья. Поэтому это актуально".





Жители Орши видят, как преображается их регион. Модернизация предприятий, расширение производства, поддержка малого бизнеса, развитие социальной сферы - вдохнуть новую жизнь в Оршанский регион помог 506 указ.



Экономические, административные, налоговые льготы беспрецедентные. Это и притягивает инвестора, жизнь людей становиться комфортнее. Сильные регионы - приоритет и на ближайшую пятилетку.





"Мы определили 5 основных уровней развития регионов, и мы уже попробовали решать эти проблемы. Во-первых, 11 городов, где живет 80 тысяч и более человек. Вы помните эту оршанскую эпопею, но здесь мы научились, как работать с этими городами. Мы предоставили льготы по земле, имущественным налогам, и как результат - на Оршанщине начали работать 130 новых предприятий. Вот по этому пути надо идти, развивая 11 крупных городов - таких, как Борисов, Молодечно, Барановичи, Бобруйск и т.д. Вы эти города знаете. Вложиться в этой пятилетке надо в эти города обязательно. Сегодня предложено минимум 2-3 новых крупных проекта в каждой области. Это было мое требование".





В первую очередь указ № 506 направлен на улучшение благосостояния людей. Расширение ассортимента и новые рынки сбыта. Такой путь развития выбрало это предприятие. Здесь производят сельскохозяйственную прицепную технику. Конкуренция высокая, поэтому осваивают новую продукцию. На экспорт уходит около 20 процентов - Россия, Казахстан, Армения. Географию нужно увеличивать. Это задача для всех предприятий страны.



Александр Лаптинский, директор ОАО "Оршаагропроммаш": "На Всебелорусском народном собрании по промышленности было уделено достаточно внимания. Если будем зацикливаться только на своем рынке, нет смысла вообще что-то делать. Поэтому экспорт. Это должно быть основное. По Орше действует указ, по фонду социальной защиты льгота идет, есть положительные моменты, которые помогают в том числе и нашему предприятию".





В приоритете и социальная сфера. К примеру, в Оршанском районе продолжается обновление спортивных и культурных объектов. Скоро начнется строительство новой поликлиники в густонаселенном микрорайоне райцентра, чтобы квалифицированная медицинская помощь была еще доступнее. Орша должна стать примером развития по всем направлениям.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Делегаты VI Всебелорусского народного собрания продолжают проводить встречи в коллективах Ориентиры заданы, и теперь важно четко двигаться к цели - создавать новые производства, внедрять перспективные технологии, выпускать востребованный на рынке...

Игорь Исаченко, председатель Оршанского райисполкома: "В этом году у нас достаточно амбициозные планы. По Орше планируется привлечение инвестиций порядка 640 миллионов. Это достаточно большая цифра. В сельском хозяйстве - это открытие новой роботизированной фермы «Чурилова». И конечно же, то поручение, которое было дано Главой государства, - построить новый убойный цех".Новые рабочие места, строительство жилья, создание инфраструктуры - важно, чтобы небольшие населенные пункты притягивали молодежь. У белорусских регионов - огромный потенциал, который необходимо развивать. И это одна из важнейших задач на ближайшие пять лет.