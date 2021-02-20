Минская международная книжная выставка-ярмарка - день третий

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Международный книжный форум - вот уже третий день одна из главных новостных тем. В этом сезоне центральноый экспонент долго не искали. Содружеству Независимых Государств принадлежит главная партия события. Тут совпала и дата - международная организация отмечает 30-летие. А этот год войдет в историю как Год народного единства. Ключевая экспозиция символично оформлена в стиле единого общего дома, который состоит из комнат. Чем сегодня удивляет форум - с площадки "БелЭкспо" Дарья Тарасова.



Пока пандемия пыталась навязать свои сюжетные повороты, читатели и издатели дали понять: COVID-междометиями их не возьмешь. И тут за себя лучше скажут цифры. В лабиринте "ромашки" три сотни издательств развернули собственные книжные магазины - такой концентрации зарубежных новинок на метр квадратный Минск не наблюдал с прошлого форума.





Теперь мы знаем тех, кто преуспел в "Искусстве книги". Главная сцена сегодня во власти триумфаторов церемонии награждения 60-го по счету национального конкурса. В постскриптуме книжного "Оскара" более 2 сотен работ из 31 издательства.



С легкой руки профессионального сообщества десятки золотых фолиантов и дипломов сегодня нашли своих хозяев. Очевидно, среди фаворитов - издательство "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки". Мастерам слова покорились 12 номинаций и Гран-при юбилейного конкурса. Фундаментальный труд "Храм-памятник земли белорусской" еще пахнет типографией.



Определились сегодня и с самыми перспективными авторами. Издатели не скупились на рецензии и выбрали 16 литературных проектов, в которые готовы вкладывать. Писатели в свою очередь экспериментировали с жанрами - прошлись по прозе, поэзии и нон-фикшн. Литературный стартап - новинка для форума, но приятный бонус для любого литератора. В следующем году рукописи найдут своего читателя, ну а пока придется окунуться в творчество: где необходимо подлатать сюжетные дыры - прислушаться к опытным редакторам, заняться дизайном (все-таки встречают по обложке), а после - печатная история и попадание на книжные стенды.



Начиная от "Туровского Евангелия" и изданий Скорины, белорусская книга заявила о своем лидерстве и не отступает от этой дороги сегодня. Для наших издательств нет закрытых тем - они пишут хронологию великой победы, рассуждают о белорусских классиках и, пусть на страницах, возрождают из пепла национальные святыни. Отечественный стенд в этом сезоне с пометкой "Свежая литература". На суд зрителя - книги, поступившие в продажу в прошлом году. И, кажется, для читателей неизбежны муки выбора. За сезон 2020 белорусскими издательскими домами представлено более 8 тысяч книжных наименований общим тиражом свыше 21 миллиона.



Ну а у читателей есть еще день для того, чтобы составить персональный топ книжных новинок и, конечно, обновить домашнюю библиотеку. Церемония закрытия ярмарки состоится в воскресенье, тогда же узнаем, кто по версии XXVIII форума стал лучшим экспонентом. Символично, что занавес форума приходится как раз на 21 февраля - Международный день родного языка.

