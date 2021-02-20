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Сегодня патриоты своей родины присоединились к автопробегам в регионах
20.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ эти предпраздничные дни митинги за мир, стабильность и безопасность родной Беларуси проходят по всей стране. Также поддержать участников акций и присоединиться к ним можно будет 21-го, 22-го и 23-го февраля в Гомеле, Витебске, Бобруйске и других городах.
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В эти предпраздничные дни митинги за мир, стабильность и безопасность родной Беларуси проходят по всей стране. Также поддержать участников акций и...
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