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До + 5 °C с туманом будет в Беларуси 21 февраля

21.02.2021 06:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 21 февраля, в Беларуси прогнозируется облачная с прояснениями погода, в отдельных районах ожидается туман, мокрый снег, слабый гололед. Об этом говорится на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Скорость ветра западной четверти не превысит 4−9 м/с. Воздух прогреется до плюсовой температуры.

В Бресте в дневные часы будет +2.+4 °C, в Гродно — +1.+3 °C, в Витебске, Гомеле, Минске и Могилеве — 0.+2 °C.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В воскресенье, 21 февраля, в Беларуси прогнозируется облачная с прояснениями погода, в отдельных районах ожидается туман, мокрый снег, слабый гололед.
 
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