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До + 5 °C с туманом будет в Беларуси 21 февраля
21.02.2021 06:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В воскресенье, 21 февраля, в Беларуси прогнозируется облачная с прояснениями погода, в отдельных районах ожидается туман, мокрый снег, слабый гололед. Об этом говорится на
Скорость ветра западной четверти не превысит 4−9 м/с. Воздух прогреется до плюсовой температуры.
В Бресте в дневные часы будет +2.+4 °C, в Гродно — +1.+3 °C, в Витебске, Гомеле, Минске и Могилеве — 0.+2 °C.
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В воскресенье, 21 февраля, в Беларуси прогнозируется облачная с прояснениями погода, в отдельных районах ожидается туман, мокрый снег, слабый гололед.
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