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Жителей Столинского района предупреждают о весеннем паводке
21.02.2021 08:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жителям Столинского района посоветовали подготовиться к весеннему паводку, сообщает
Выпавший в феврале снег может стать причиной весенних паводков в районе. Жителям рекомендуют убрать мусор во дворах, обеззаразить выгребные ямы, установить крышки на колодцах, заделать щели в зданиях.
Во время паводка специалисты советуют:
После паводка жителям рекомендуют:
Дезинфицирования колодцев проводит Столинский районный центр гигиены и эпидемиологии. Телефоны: 8 (01655) 2 95 82, 8 (01655) 6 19 57, 8 (01655) 2 27 70.
При угрозе сильного подтопления участков звоните в МЧС: 101.
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