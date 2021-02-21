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Жителей Столинского района предупреждают о весеннем паводке

21.02.2021 08:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жителям Столинского района посоветовали подготовиться к весеннему паводку, сообщает «Медиа-Полесье».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Николай Куприч и Алексей Яршевич

Выпавший в феврале снег может стать причиной весенних паводков в районе. Жителям рекомендуют убрать мусор во дворах, обеззаразить выгребные ямы, установить крышки на колодцах, заделать щели в зданиях.

Во время паводка специалисты советуют:

  • Пить только кипяченную или бутилированную воду;
  • Не есть продукты, которые испорчены паводком;
  • Сырые овощи и фрукты тщательно промывать водой с использованием хозяйственного мыла, обдавать кипятком;
  • При первых признаках заболевания обратиться к врачу.

После паводка жителям рекомендуют:

  • Очистить дворы от мусора, который принесла с собой вода;
  • Собрать (обязательно в перчатках) и закопать на глубину не менее 0,5 м погибших мелких животных и грызунов;
  • Прочистить колодцы и скважины с полным отливом и дезинфекцией;
  • Обеззаразить содержимое дворовой уборной;
  • Соблюдать правила личной гигиены: чаще мыть руки, работать в рукавицах, не курить и не принимать пищу во время работы, чтобы инфекция не попала в организм;
  • Пока вы не уверены в качестве воды, продолжайте пить только кипяченую или бутилированную воду.

Дезинфицирования колодцев проводит Столинский районный центр гигиены и эпидемиологии. Телефоны: 8 (01655) 2 95 82, 8 (01655) 6 19 57, 8 (01655) 2 27 70.

При угрозе сильного подтопления участков звоните в МЧС: 101.

 
 
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