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В Витебске главбух 9 лет жила за счет фирмы: делала ремонт, покупала гаджеты, мебель, билеты на концерты
21.02.2021 10:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске главбух частной фирмы 9 лет покупала бытовую технику, стройматериалы, билеты на концерты и другие вещи за счет предприятия. Ущерб составил более 130 тысяч рублей,
Бывшего главного бухгалтера одной из коммерческих фирм в Витебске обвиняют в хищении в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями. Женщине — 71 год.
В течение 9 лет — с августа 2010-го по сентябрь 2019-го — главбух фактически жила за счет предприятия. Под видом приобретения товаров для фирмы она покупала стройматериалы, делала ремонт в своих квартирах. В списке покупок — бытовая техника, телефоны, мебель, постельное белье, посуда, билеты на концерты и т.д.
В целом ущерб составил более 130 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд.
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В Витебске главбух 9 лет жила за счет фирмы: делала ремонт, покупала гаджеты, мебель, билеты на концерты
Женщине - 71 год. Ущерб - более 130 тысяч рублей.
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