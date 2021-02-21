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В Витебске главбух 9 лет жила за счет фирмы: делала ремонт, покупала гаджеты, мебель, билеты на концерты

21.02.2021 10:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске главбух частной фирмы 9 лет покупала бытовую технику, стройматериалы, билеты на концерты и другие вещи за счет предприятия. Ущерб составил более 130 тысяч рублей, пишут «Витьбичи» со ссылкой на УСК по региону.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Бывшего главного бухгалтера одной из коммерческих фирм в Витебске обвиняют в хищении в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями. Женщине — 71 год.

В течение 9 лет — с августа 2010-го по сентябрь 2019-го — главбух фактически жила за счет предприятия. Под видом приобретения товаров для фирмы она покупала стройматериалы, делала ремонт в своих квартирах. В списке покупок — бытовая техника, телефоны, мебель, постельное белье, посуда, билеты на концерты и т.д.

В целом ущерб составил более 130 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

 
Теги: Витебск
 
 
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