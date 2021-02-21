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Беларусь отмечает Международный день родного языка

21.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня  любые слова  приобретают особенный смысл. Ведь 21 февраля -  это не дежурная календарная дата, а большой праздник  для наций,  учрежденный инициативой ЮНЕСКО, - Международный день родного языка. В Беларуси,   несмотря на эпидситуацию,  торжество слышно. На протяжении недели  Национальная академия наук  напоминала  о важности сохранения национальной индивидуальности  через диалог. Учреждение провело ряд круглых столов и открытых встреч. Все чаще к родному языку обращаются  и современные авторы. Это отмечают и отечественные издательские дома. Только за прошлый год  на двух национальных  вышло более 8 тысяч книжных наименований общим тиражом  свыше 20 миллионов. 

В онлайн-формате  Международный день родного языка  встречает Национальная библиотека Беларуси 

В онлайн-формате  Международный день родного языка  встречает главная хранительница нашего книжного наследия  - Национальная библиотека Беларуси. На сайте  алмаза знаний  звучат  строки наших классиков. К празднованию  можете подключиться и вы,  опубликовав ролик  под хештегом  #паБЕЛАРУСКУ.

 
 
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Сегодня  любые слова  приобретают особенный смысл. Ведь 21 февраля -  это не дежурная календарная дата, а большой праздник  для наций,  учрежденный инициативой...
 
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