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В онлайн-формате Международный день родного языка встречает Национальная библиотека Беларуси

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь отмечает Международный день родного языка Сегодня любые слова приобретают особенный смысл. Ведь 21 февраля - это не дежурная календарная дата, а большой праздник для наций, учрежденный инициативой...

Сегодня любые слова приобретают особенный смысл. Ведь 21 февраля - это не дежурная календарная дата, а большой праздник для наций, учрежденный инициативой ЮНЕСКО, -. В Беларуси, несмотря на эпидситуацию, торжество слышно. На протяжении недели Национальная академия наук напоминала о важности сохранения национальной индивидуальности через диалог. Учреждение провело ряд круглых столов и открытых встреч. Все чаще к родному языку обращаются и современные авторы. Это отмечают и отечественные издательские дома. Только за прошлый год на двух национальных вышло более 8 тысяч книжных наименований общим тиражом свыше 20 миллионов.В онлайн-формате Международный день родного языка встречает главная хранительница нашего книжного наследия -. На сайте алмаза знаний звучат строки наших классиков. К празднованию можете подключиться и вы, опубликовав ролик под хештегом #паБЕЛАРУСКУ.