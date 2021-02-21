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Беларусь отмечает Международный день родного языка
21.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня любые слова приобретают особенный смысл. Ведь 21 февраля - это не дежурная календарная дата, а большой праздник для наций, учрежденный инициативой ЮНЕСКО, -
В онлайн-формате Международный день родного языка встречает Национальная библиотека БеларусиВ онлайн-формате Международный день родного языка встречает главная хранительница нашего книжного наследия -
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Сегодня любые слова приобретают особенный смысл. Ведь 21 февраля - это не дежурная календарная дата, а большой праздник для наций, учрежденный инициативой...
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