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Цветы вместо срока и интервью Тихановской. Что происходит в Беларуси 21 февраля

21.02.2021 10:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске с самого утра прошли локальные акции солидарности с журналистами и политзаключенными. Светлана Тихановская в интервью признала, что оппозиция потеряла улицы — нет возможности бороться с насилием режима против протестующих. Что еще происходит в воскресенье, 21 февраля, мы рассказывали в нашем традиционном онлайне.

 
Теги: Минск
 
 
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Что еще происходит в воскресенье, 21 февраля, мы рассказывали в нашем традиционном онлайне.
 
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