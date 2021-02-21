Цветы вместо срока и интервью Тихановской. Что происходит в Беларуси 21 февраля

Источник материала: Tut.by

В Минске с самого утра прошли локальные акции солидарности с журналистами и политзаключенными. Светлана Тихановская в интервью признала, что оппозиция потеряла улицы — нет возможности бороться с насилием режима против протестующих. Что еще происходит в воскресенье, 21 февраля, мы рассказывали в нашем традиционном онлайне.