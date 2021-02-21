Источник материала: БT

Воочию насладиться разнообразием литературных произведений и не только "БелЭкспо" приглашает на книжную ярмарку, которая вот уже четвертый день собирает издателей, авторов и читателей. Накануне международный форум рассекретил громкие стартап-проекты, озвучив итоги конкурса Litup. "Золотые фолианты" получили лучшие издательства по версии национального конкурса "Искусство книги". Сегодня состоится церемония закрытия XXVIII форума. А значит дипломы за лучшую экспозицию найдут своих обладателей. И перед организаторами в этом сезоне стояла непростая задача: выбирать придется из 3 сотен экспонентов из 20 государств.











Последнего посетителя в "ромашке" ждут до 17 часов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Заключительный день XXVIII книжной выставки-ярмарки Воочию насладиться разнообразием литературных произведений и не только "БелЭкспо" приглашает на книжную ярмарку, которая вот уже четвертый день собирает...