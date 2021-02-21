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Заключительный день XXVIII книжной выставки-ярмарки
21.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Воочию насладиться разнообразием литературных произведений и не только "БелЭкспо" приглашает на книжную ярмарку, которая вот уже четвертый день собирает издателей, авторов и читателей. Накануне международный форум рассекретил громкие стартап-проекты, озвучив итоги конкурса Litup. "Золотые фолианты" получили лучшие издательства по версии национального конкурса "Искусство книги". Сегодня состоится церемония закрытия XXVIII форума. А значит дипломы за лучшую экспозицию найдут своих обладателей. И перед организаторами в этом сезоне стояла непростая задача: выбирать придется из 3 сотен экспонентов из 20 государств.
Последнего посетителя в "ромашке" ждут до 17 часовСтоит поторопиться и тем, кто не успел посетить XXVIII книжный форум. Последнего посетителя в "ромашке" ждут до 17 часов. В программе литературные викторины, презентации книжных проектов и автограф-сессии. Транспорт тоже обеспечен: курсирует поэтический автобус.
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Воочию насладиться разнообразием литературных произведений и не только "БелЭкспо" приглашает на книжную ярмарку, которая вот уже четвертый день собирает...
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