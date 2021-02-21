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Заключительный день XXVIII книжной выставки-ярмарки

21.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Воочию насладиться  разнообразием  литературных произведений и не только  "БелЭкспо" приглашает  на книжную ярмарку, которая вот уже четвертый день  собирает издателей, авторов и читателей. Накануне  международный форум  рассекретил громкие стартап-проекты, озвучив  итоги конкурса Litup. "Золотые фолианты" получили  лучшие издательства  по версии национального конкурса "Искусство книги". Сегодня  состоится церемония закрытия XXVIII  форума. А значит  дипломы за лучшую экспозицию  найдут своих обладателей. И перед организаторами  в этом сезоне  стояла непростая задача: выбирать придется из 3 сотен экспонентов из 20 государств.

Заключительный день XXVIII книжной выставки-ярмарки

Последнего посетителя в "ромашке"  ждут до 17 часов 

Стоит поторопиться и тем,  кто не успел посетить XXVIII книжный форум. Последнего посетителя в "ромашке"  ждут до 17 часов. В программе литературные викторины, презентации книжных проектов и автограф-сессии. Транспорт тоже обеспечен: курсирует  поэтический автобус.

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Теги: Минск
 
 
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Воочию насладиться  разнообразием  литературных произведений и не только  "БелЭкспо" приглашает  на книжную ярмарку, которая вот уже четвертый день  собирает...
 
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