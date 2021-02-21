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Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня в Беларуси из-за тумана
21.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В отдельных районах пройдет мокрый снег, местами с дождем. На большей части страны ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
Температура воздуха днем составит от минус 1 до 4 градусов со знаком плюс.
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В отдельных районах пройдет мокрый снег, местами с дождем. На большей части страны ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. ...
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