«Мы - церковь без стен». Прихожане, оставшиеся без здания, провели службу на улице

Источник материала: Tut.by

Воскресная служба прихожан церкви «Новая жизнь» прошла на улице возле закрытого здания, из которого общину выселили четырьмя днями ранее. «У нас нет другого здания», — так накануне обосновал причину встречи на свежем воздухе пастор Вячеслав Гончаренко.



Фото: Надежда Бужан, nn.by

Многолетний конфликт церкви «Новая жизнь» с органами власти закончился выселением общины из занимаемого ими здания. Во время службы 17 февраля общину попросили покинуть помещение, и больше она туда не вернулась.

В 12 часов дня первого воскресенья после выселения десятки прихожан протестантской церкви «Новая жизнь» собрались на парковке теперь уже чужого здания. Служба длилась около часа, «чтобы никто не замерз». Пастор церкви напомнил, что прихожане встречались в здании церкви более 16 лет. А сегодня встреча впервые прошла не в привычных условиях. По его словам, к этому привели «некомфортные времена».

— Теперь на ваших глазах творится история, мы — церковь без стен, — сказал пастор Вячеслав Гончаренко окружившим его людям.



Фото: Надежда Бужан, nn.by

Он заявил, что выселение не стало неожиданностью, и назвал это испытанием, которое общине предстоит пройти. «Мы много лет отбивались протоколами, штрафами, переговорами», — вспоминает пастор. А в этом году в многолетней истории, вероятно, поставлена точка. По последним данным, на месте церкви должна появиться школа.

— Верующих выгнать из храма — это то же самое, что человека выгнать из квартиры, что душу выселить из тела, — считает пастор.

По данным «Белсата» , за происходящим наблюдала милиция, но не вмешивалась.



Фото: Белсат

История выселения церкви «Новая жизнь»

На этой неделе общину выселили из здания в Минске, которое церковь «Новая жизнь» занимала много лет. Сначала к церкви приезжали судебные исполнители и выписывали предписания. А 17 февраля на отказ общины открыть дверь госорганы спилили замок на двери и остановили проходившую в здании молитву. Людей попросили покинуть помещение, провели опись имущества и сменили замки.

Конфликт между церковью «Новая жизнь» и городскими властями длится уже больше 15 лет. Когда-то на этом месте был коровник, в 1992 году прихожане своими силами здесь сделали церковь.

В 2005 году городские власти лишили религиозную общину права пользования земельным участком, несмотря на то что он был выделен ей бессрочно. После постголодовки, которую провели верующие в 2006 году, чтобы привлечь внимание общественности к их проблеме, вопрос выселения общины на какое-то время был снят с повестки. Но в 2019 году прошло общественное обсуждение плана по внесению изменений в градостроительный проект детального планирования южной части микрорайона Сухарево, в котором на месте дома молитвы «Новой жизни» предполагалось построить школу.

В конце 2020 года управление принудительного исполнения вынесло общине протестантской церкви очередное предписание с требованием до 31 декабря исполнить судебный приказ от 23 октября 2009 года и освободить занимаемое здание.

В предписании говорилось, что в случае неисполнения требования принудительное выселение состоится 5 января. В тот день в здании тоже собрались прихожане для молитвы, однако тогда судебные исполнители и представители ЖРЭО заходить не стали. Они составили административный протокол в отношении руководства церкви за нарушение предписания о выселении.