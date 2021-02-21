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Сотрудники МЧС проверяют исправность печного и электрооборудования

21.02.2021 16:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси в зимний период выросло количество пожаров

Среди основных причин - неправильная эксплуатация печного оборудования, электроприборов, а также неисправность проводки. Чтобы предупредить трагедию, специалисты регулярно проводят профилактические рейды: осматривают жилые помещения и помогают выявить недостатки.

Сотрудники МЧС проверяют исправность печного и электрооборудования

Особое внимание к квартирам многодетных семей, одиноких и пенсионеров

В группе риска сельская местность. По статистике, именно здесь возникает наибольшее количество возгораний.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС Беларуси: "В связи с морозной погодой активно эксплуатируются отопительные и электроприборы. На территории Минской области по-прежнему много домов, которые обогреваются печкой, поэтому обращаем внимание владельцев на то, что прежде чем эксплуатировать печь, ее необходимо отремонтировать. Следите за растопкой, контролируйте сами себя, за топкой печи должен осуществляться постоянный контроль. Заканчивать топку печи необходимо не позднее чем за два часа до отхода ко сну".

Сотрудники МЧС проверяют исправность печного и электрооборудования

Напомним, с начала года только в столичном регионе случилось почти 300 пожаров, в которых погибли 39 человек.

 
 
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В Беларуси в зимний период выросло количество пожаров Среди основных причин - неправильная эксплуатация печного оборудования, электроприборов, а также...
 
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