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В "БелЭкспо" заключительный день XXVIII книжной ярмарки
21.02.2021 16:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Бестселлеры предлагают приобрести фактически за полцены
Эпицентр выставки - своеобразную "домашнюю библиотеку" - превратили в арт-кафе и предоставили свободную сцену для желающих почитать стихи или исполнить авторские песни. Отметим, всего на выставке-ярмарке можно увидеть более сотни книг. Свои новинки, несмотря на закрытые границы, презентовали экспоненты из 20 стран.
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