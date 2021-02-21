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Менее двух часов осталось до официального закрытия Минской международной книжной выставки-ярмарки. Сегодня своих обладателей найдут дипломы за лучшую экспозицию. В "БелЭкспо" уже завершились презентации новинок в издательских проектах. Но люди продолжают прибывать в "ромашку". Здесь все еще работают мини-магазины от издательств.









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Эпицентр выставки - своеобразную "домашнюю библиотеку" - превратили в арт-кафе и предоставили свободную сцену для желающих почитать стихи или исполнить авторские песни. Отметим, всего на выставке-ярмарке можно увидеть более сотни книг. Свои новинки, несмотря на закрытые границы, презентовали экспоненты из 20 стран.









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