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Традиционная патриотическая акция "За единую Беларусь!" прошла в Минске
21.02.2021 16:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Неравнодушные к политической ситуации в стране горожане и гости столицы пришли с флагами и национальной символикой в район станции метро "Уручье", чтобы поддержать силовиков. На въезде в город автомобили встречала вот такая колонна.
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Неравнодушные к политической ситуации в стране горожане и гости столицы пришли с флагами и национальной символикой в район станции метро "Уручье", чтобы...
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