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Традиционная патриотическая акция "За единую Беларусь!" прошла в Минске

21.02.2021 16:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Неравнодушные к политической ситуации в стране горожане и гости столицы пришли с флагами и национальной символикой в район станции метро "Уручье", чтобы поддержать силовиков. На въезде в город автомобили встречала вот такая колонна. Подобные акции проходят в разных частях страны еженедельно: автопробеги или колонны вдоль дороги стали доброй традицией в последние несколько месяцев.

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Неравнодушные к политической ситуации в стране горожане и гости столицы пришли с флагами и национальной символикой в район станции метро "Уручье", чтобы...
 
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