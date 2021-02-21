Фонды музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля пополнились редчайшим экспонатом

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По оценкам специалистов, ему не менее 8 тысяч лет

Фрагмент останков доисторического животного примерно 50 лет назад нашла группа студентов во время раскопок на берегах реки Сож. Мумифицированный зуб шерстистого носорога долгие годы лежал под глыбами песка. После обнаружения хранился в частной коллекции гомельчан. Сейчас стал частью экспозиции самого крупного музея Полесского региона.

Юрий Панков, научный сотрудник музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля: "В Гомельском музее достаточно много уникальных предметов палеонтологии различного периода. У нас, кстати, есть единственный на территории Беларуси зуб трогонтериевого слона, найденный еще в 1929 году здесь, в парке. Есть у нас кости гигантского оленя и пещерного льва. Но больше всего это, конечно же, мамонт и носорог".

Артефакты, столь хорошо сохранившиеся со времен ледникового периода, - большая редкость. Находка стала еще одним доказательством того, что по территории современной Беларуси когда-то гуляли огромные мамонты и шерстистые носороги.