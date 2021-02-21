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Поздравления с днем родного языка от МИД Беларуси
21.02.2021 20:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВот как креативно подошли к челленджу в МИД нашей страны. В видеоролике-поздравлении наших граждан #пабеларуску заговорили люди из разных уголков планеты.
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Вот как креативно подошли к челленджу в МИД нашей страны. В видеоролике-поздравлении наших граждан #пабеларуску заговорили люди из разных уголков планеты.
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