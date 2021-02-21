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Детали резонансных судов и приговоров недели
21.02.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНесколько громких дел. Одно из них связано с сотрудницей польского телеканала. Приговор - два года колонии общего режима. Второе дело - журналистки tut.by и врача скорой помощи. По последнему - рассмотрение дела в суде еще не закончено.
Оба случая непосредственно связаны с гибелью Романа Бондаренко. Для кого-то он был дорогим человеком, сыном и братом, а для кого-то - лишь жертвой, которая могла воскресить гаснущие протесты.
Как стало известно, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, подробности еще предстоит узнать. А пока Ксения Лебедева расскажет детали некоторых резонансных судов и приговоров этой недели.
На этой неделе вынесли приговор двум журналистам "Белсата". В так называемых независимых СМИ писали, что два года колонии они получили за стрим. В принципе, да. Но давайте смотреть глубже. Сотрудницы не аккредитованного в Беларуси польского телеканала стали пушечным мясом.
Конечно, они были готовы, что их могут задержать в момент освещения протестов. Но никто и подумать не мог, что это закончится лишением свободы сроком на 2 года. И зря.
Вернемся к тому, что "Белсат" не аккредитован в Беларуси как средство массовой информации, а значит, у сотрудников нет права работать в стране в качестве журналистов.
Более того, работа телеканала спонсировалась из бюджета Польши, и оценить ее как дружественную или объективную нельзя. Разве что, как грубое вмешательство во внутренние дела и попытку раскачать ситуацию. Если бы в Беларуси существовал закон "об иностранных агентах", полагаю, двумя годами не обошлось бы, и обвинение звучало бы короче, чем "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок".
Свою вину девушки полностью так и не признали.
По мнению Александра Шпаковского - политолога, омбудсмена по правам журналиста при Белорусском союзе журналистов, приговор достаточно суровый. Полагаю, что этот момент можно было бы обсуждать, если бы не попытка переворота в стране полгода назад.
Врач минской больницы скорой помощи Артем Сорокин и журналист tut.by Катерина Борисевич на скамье подсудимых оказались из-за обвинения в разглашении медицинской тайны о состоянии Романа Бондаренко, что повлекло тяжкие последствия, а именно "повышение напряженности в обществе". Ситуация в следующем. После смерти Романа Бондаренко Следственный комитет сообщил, что при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у Романа диагностирована алкогольная интоксикация. После этого в Сети появилась копия документа, из которого следовало, что в крови Бондаренко алкоголя не было. Там указано ноль промилле. Но априори, такого значения быть не может: две графы рядом тоже должны содержать информацию. Так что есть вопросы. Как минимум к подлинности и содержанию документа. Так что суду предстоит разобраться, стоила ли игра свеч. В пятницу состоялось только первое заседание. Дело будет слушаться в закрытом режиме.
Что интересно: Белорусские правозащитники признали эту пару нарушителей политзаключенными. А на заседание пришли посол Франции, дипломаты посольств Литвы, США, Германии, а также представительства ЕС в Минске.
Этим господам хочется напомнить о не таких резонансных делах, обычных в наше время, где решения принимают по участникам в массовых беспорядках.
Например, дело Игоря Преженникова - зрителям он известен вот по такому видео. Это он заклеивал камеры слежения возле ЦИП и ИВС ГУВД, позже участвовал в повреждении другого устройства. Кроме этого, Игорь вместе с неизвестными блокировал движение с территории, чтобы помешать служебному транспорту, игнорировал законные требования правоохранителей, участвовал в сцепках. В среду ему вынесли приговор - 18 месяцев тюрьмы и штраф в размере 19 тыс. белорусских рублей. К нему на судебные заседания не пришел никто из послов, никто из представителей BYSOL и других им подобных организаций.
Игорь Преженников, осужденный: "Юношеский максимализм. Всего хочешь. Сейчас, сразу. Мною, можно сказать, воспользовались. И, конечно, приходит разочарование. Воспользовались добротой. Ко мне вот на суд никто не пришел, только мои родные и близкие. И те люди, кто проявил ко мне сочувствие. Если я скажу, что поддался инстинкту толпы, я не согрешу против истины".
А ведь его тоже включили в список политзаключенных. Почему к нему не пришли поддержать? Но, видимо, маленькая сошка в такой большой игре? От его исчезновения ничего не поменяется. Поменяется только для его матери - обманутой женщины, ситуацией которой воспользовались для отмывания денег.
Инна Жигарева, мать осужденного: "Более внимательно интересуйтесь, чем ваш ребенок живет, это важно. Все мы понимаем примеры того, что происходило на Украине 5 лет назад. Все кричали, мы хотим в Европу, нам там будет хорошо. Вы - правозащитная организация, которая пытается здесь защитить всю страну".
Мы продолжим следить за развитием событий. А вы берегите друг друга. Ведь заграница нам не поможет. Это способны сделать только мы с вами.
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Несколько громких дел. Одно из них связано с сотрудницей польского телеканала. Приговор - два года колонии общего режима. Второе дело - журналистки tut.by и врача...
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