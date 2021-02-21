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Рэкетир из 90-х - герой рубрики "Светлые" лица протеста"
21.02.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПлавно переходим к нашей "светлой" рубрике. Рэкетир из 90-х вышел в 2020-м на протест. Утверждает, что за права и свободы других. Правда, его биография просто "кричит": сам он только тем и занимался, что последовательно нарушал эти права и свободы других.
Очередной герой нашей рубрики "Светлые" лица протеста". А засветится он с подачи информационных ресурсов - они тиражировали его фото в качестве очередной жертвы, якобы жестокости силовиков.
И что же это за персонаж такой? Оппозиционные медиа, тиражируя свои снимки, сделанные в нужный момент, об этом промолчали. А мы расскажем.
Подбежал. Ударил. Затем еще один удар ногой. Напал на правоохранителя и убегает. Кстати, он бил женщину. Но об этом позже…
Эти фото облетели бай-интернет и даже зарубежные ресурсы. Дескать, смотрите, как зверствуют силовики! Бьют мирных беззащитных демонстрантов...
Кто же эта случайная жертва милицейского беспредела? Как и где были сделаны эти фото?
Гродно. 27 сентября. Проспект Космонавтов. Несанкционированный митинг у развлекательного центра "Галактика". Стычки начались, как только собралось человек 150. То есть - разношерстная толпа. 49-летний житель Мостов электрик Андрей Севертока подбегает к стражу правопорядка и начинает наносить удары.
- С какой целью вы нанесли удар сотруднице ОМОН в лицо?
- Во-первых, я не знал, что это сотрудница, потому что была в маске, шлеме и в латах. - Второе - я в лицо не наносил: на ней был шлем с забралом. Попробуйте ударить рукой в шлем с забралом!
- Я просто отмахивался. Ну, может, случайно, думал, дубинкой будут бить.
- Какой дурак будет в шлем бить?.
По этому видео вообще-то четко ясно, какой дурак - с именем и фамилией. Но, похоже, удар был все-таки в шею…
- После этого вы нанесли еще удар ногой. Для чего?
- Я ногой ничего не помню, чтобы я наносил. Там просто вот так все было… - Может, случайно там где-то... Ну, не было…
- То есть, у вас все случайно получается?
Андрей Ромуальдович - личность интересная. Наверное, случайно у него судимость за убийство. Случайно - за кражи. Случайно - за хранение оружия, фальшивомонетчество и даже рэкет. Невероятная невезучесть, если все это случайно! Читать его личное дело жутковато. Особенно после таких строк "В 2001-м Севертока топором причинил телесные повреждения гражданину Худику". Там еще и про статью за «Убийство» – это уже через 4 года.
- Ранее судим? - Да - За убийство судимы? - А! Ну, да… Ну это было в 2005-м (…) - Хранение огнестрельного оружия и изготовление фальшивых денег. - Кражи… - Еще за что? - Рэкет в 1996-м.
Рэкет… Кто из белорусов помнит это уродливое явление 90-х. Не соскучились, как из вас вымогали деньги? И вот теперь, в 2020-м, один из рэкетиров вышел на улицу. Какие цели преследует человек, который имеет судимости за убийство, кражи и прочее… Кто-то может поверить, такие, как он, может уважать чьи-то права и свободы?
- Приехал на митинг. - Для чего? - Как для чего!? Гражданскую позицию свою показать! - А чего в Мостах не показать? - Там не было митингов никаких.
Гражданин-уголовник Андрей Севертока после нападения на милиционера, разумеется, был задержан. Разумеется, жестко. Не жестоко, а жестко. Так работают правоохранители в любой стране. После нападения на человека в форме никто с ним церемониться не будет. И не должен. Уже, будучи задержанным, когда улеглись эмоции, Совертока бежит - попросился из ИВС в медпункт. Оттуда сбежал. Его задержали снова.
На суде Андрей Севертока вину признал частично. Отрицал даже побег. Дескать, недоразумение вышло, гособвинитель на суде "рассказывает все немного не так"… Конец цитаты. Что тут сказать? Других аргументов у таких людей для нас нет.
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Плавно переходим к нашей "светлой" рубрике. Рэкетир из 90-х вышел в 2020-м на протест. Утверждает, что за права и свободы других. Правда, его биография просто "кричит": сам...
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