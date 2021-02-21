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"Лядовичи фазенда". Эксклюзивный репортаж из глубинки
21.02.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ начале марта на сцене Купаловского увидим сразу несколько дебютов. Кто знает, может, со временем и эти новые лица станут народными.
А для самых нетерпеливых свою многотысячную армию поклонников можно собрать и за один вечер. Надо только записать нестандартное по меркам трендов видео для YоuTube-платформы. И не идти на поводу у блогеров и повторять трюки из нашумевшего TikTok, а спеть, например, задушевные хиты из прошлого и набрать десятки миллионов положительных комментариев и лайков.
Мы говорим о белорусском YоuTube-канале "Лядовичи фазенда". Не поверите, при всех миллионных просмотрах о нем до сих пор не было ни одного репортажа в СМИ. Не найдете заметки и в желтых негосударственных медиа (ведь об искусстве писать сложнее всего). При этом плей-лист канала круглосуточно слушают за рубежом.
Наша съемочная группа первой отправилась за сотни километров от Минска, чтобы убедиться: стать знаменитым и видеть миллионы просмотров под видео можно без накрутки, рекламы, дорогой камеры и скандалов в телеграм-каналах. Эксклюзивный репортаж из глубинки - у Лидии Заблоцкой.
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В начале марта на сцене Купаловского увидим сразу несколько дебютов. Кто знает, может, со временем и эти новые лица станут народными. А для самых нетерпеливых...
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