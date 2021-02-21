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Делегаты ВНС о развитии государства
21.02.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМы продолжаем общаться с теми, кто и на площадке Всебелорусского народного собрания озвучивал свои предложения. Наши корреспонденты отправились в Гродно, Барановичи, посетили и Минский автомобильный завод.
Три истории из первых уст от делегатов: каким они видят завтра нашей страны (видео).
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Мы продолжаем общаться с теми, кто и на площадке Всебелорусского народного собрания озвучивал свои предложения. Наши корреспонденты отправились в Гродно,...
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