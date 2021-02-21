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О тайных пружинах американской медицины и будущем Беларуси. На "Площадке" - Андрей Сыч

21.02.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О том, что волнует и, главное - как это решить, говорили и на Всебелорусском народном собрании. Как бы кто ни пытался представить это в ином ключе, разговор нужен, и он идет - это факт. 

Наша новая рубрика "Площадка", где журналисты, общественные деятели и другие белорусы высказывают свое мнение о том или ином событии. Не претендуют на авторскую журналистику, но имеют свое личное мнение и готовы его высказывать

О тайных пружинах американской медицины и будущем Беларуси. На "Площадке" - Андрей Сыч.

 
 
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О том, что волнует и, главное - как это решить, говорили и на Всебелорусском народном собрании. Как бы кто ни пытался представить это в ином ключе, разговор нужен, и он...
 
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