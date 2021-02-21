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О тайных пружинах американской медицины и будущем Беларуси. На "Площадке" - Андрей Сыч
21.02.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTО том, что волнует и, главное - как это решить, говорили и на Всебелорусском народном собрании. Как бы кто ни пытался представить это в ином ключе, разговор нужен, и он идет - это факт.
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О тайных пружинах американской медицины и будущем Беларуси. На "Площадке" - Андрей Сыч.
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О том, что волнует и, главное - как это решить, говорили и на Всебелорусском народном собрании. Как бы кто ни пытался представить это в ином ключе, разговор нужен, и он...
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