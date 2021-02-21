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Цены на лекарства в январе выросли более чем на 4,5%. Проблему решают комплексно

21.02.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Цены на лекарства. После введения НДС в 10% на медпрепараты многие аптеки переписали ценники. Риски пересчитали и производители, и импортеры. В итоге стоимость на некоторые лекарства выросла.

МАРТ и Минздрав отреагировали сразу. Рекомендовали производителям снижать себестоимость. А аптекам - торговые надбавки. Не допустить резкого скачка цен поручал Президент. Мониторинг по всей стране проводят депутаты и сенаторы. Каждый отвечает за свой регион.

По предварительным данным, цены на лекарства в январе выросли более чем на 4,5%. Проблему нужно решать комплексно. Во главе угла - интересы простых людей. Но важно учесть мнение каждого.

Производители не должны работать в убыток - ведь их прибыль направляется прежде всего на заработную плату сотрудников. Да и дефицит препаратов на рынке никому не нужен. 

Мониторинги показывают: аптеки стремятся предоставлять скидки и предлагают клиентам выгодные дисконтные программы. Потребителей же призывают выбирать лекарства белорусского производства. Зачастую они дешевле зарубежных, а по качеству не уступают.

 
 
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Цены на лекарства. После введения НДС в 10% на медпрепараты многие аптеки переписали ценники. Риски пересчитали и производители, и импортеры. В итоге стоимость на...
 
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