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Интервью с министром ЖКХ Андреем Хмелем

21.02.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Следующая наша тема, можно сказать, вечная - ЖКХ. А конкретнее - качество воды. За 5 лет в Беларуси планируется построить 800 станций обезжелезивания воды, а Минск полностью перевести на подземные источники. Такие планы озвучивает Министерство жилищно-коммунального хозяйства.  

Также верстаются списки высоток, которые в этом году будут капитально отремонтированы. В некоторых домах появятся и новые лифты, если срок эксплуатации нынешних  завершается.  Все это для комфортного проживания и в больших, и в малых городах. Для этого коммунальные службы работают над  повышением  и качества услуг, и оптимизацией расходов, чтобы жировки резко не тяжелели, но и услуги люди получали. А не так, как в американском Техасе, где из-за морозов жители остались без тепла, воды и доступа к еде - не позавидуешь. 

Надеемся, там все обойдется, а главное - мы никогда не испытаем такого. А что в Беларуси с плановым увеличением тарифов? Как изменилась квартплата за январь, и что на это повлияло? Об этом и не только наш корреспондент Светлана Лукьянюк спросила у министра ЖКХ Андрея Хмеля.

 
Теги: Минск
 
 
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Следующая наша тема, можно сказать, вечная - ЖКХ. А конкретнее - качество воды. За 5 лет в Беларуси планируется построить 800 станций обезжелезивания воды, а Минск...
 
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