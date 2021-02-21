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Международную книжную выставку-ярмарку в Минске посетили 35 900 читателей

21.02.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Несколько часов назад официально закрыли Минскую книжную выставку-ярмарку. 28-й форум длился 4 дня и сохранил статус международного. Книжные посылки прислали 20 стран, география - от Австрии до Китая. В эти дни легендарную "ромашку" на Победителей посетили десятки тысяч книгоманов из всей страны. Кроме возможности обновить личную библиотеку, организаторы продумали литературную афишу. Мероприятия без перерыва - от симпозиума до арт-кафе.

Чем привлекали в последний день форума и какие стенды признаны лучшими, узнавала Лидия Заблоцкая.

В Минске закрылась международная книжная выставка-ярмарка


Более 10 тысяч именно столько книг приобрели на выставке-ярмарке. Это лишь предварительные итоги прошедшего форума. Центральный экспонент изменили под открытую площадку: вместо официальных презентаций, где можно свободно, не боясь критики, читать свои стихи.

Непрофессиональные авторы, у кого поиск рифм, скорее, отдушина - в интерьерах национального стенда. Читают впервые. Такой своеобразный свободный микрофон от Союза писателей Беларуси оставили на десерт форума. 

Свежие издательские проекты презентовали 20 стран мира


Самые популярные локации ярмарки - это мини-магазины от книжных издательств. Бестселлеры и новинки с эксклюзивной скидкой в 30 процентов привозили ящиками в тысячи экземпляров. Реализаторы уже стали делиться статистикой. Так, в чеке одного посетителя чаще всего - три книги в личную библиотеку. 

Для заинтересованных гостей - всегда приятный бонус. Ликбез по биографии любой из стран - гостей форума. Несмотря на ковидные барьеры, свежие издательские проекты презентовали 20 стран мира. 

Книжную выставку в Минске посетили 35 900 читателей


Организаторы уже объявили топ лучших экспозиций. В список вошли стенды издательства “Беларусь”, полиграфкомбината имени Якуба Коласа и центральный экспонент от Содружества Независимых Государств. 

По предварительным подсчетам, выставку посетили 35 тысяч 900 читателей. Это не рекорд. Более высокие показатели постараются вернуть к юбилейному - 30-му форуму.

 
Теги: Минск
 
 
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Несколько часов назад официально закрыли Минскую книжную выставку-ярмарку. 28-й форум длился 4 дня и сохранил статус международного. Книжные посылки прислали 20...
 
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