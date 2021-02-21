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В Серебрянке без света были около десятка домов

22.02.2021 06:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Серебрянке примерно в 22.00 несколько домов остались без света. Об этом TUT.BY сообщили читатели.

Минчане сообщили, что свет пропал в десятке домов по улице Плеханова. А в доме по улице Плеханова, 121 были проблемы и с отоплением.

 

В службе 115 сообщили, что произошел обрыв высоковольтной линии, неполадки обещали устранить до полуночи. Уже в 23.00 авария была устранена.

 
 
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Также сообщается, что в доме по улице Плеханова, 121 нет и отопления.
 
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