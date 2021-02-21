В Серебрянке без света были около десятка домов

Источник материала: Tut.by

В Серебрянке примерно в 22.00 несколько домов остались без света. Об этом TUT.BY сообщили читатели.

Минчане сообщили, что свет пропал в десятке домов по улице Плеханова. А в доме по улице Плеханова, 121 были проблемы и с отоплением.

В службе 115 сообщили, что произошел обрыв высоковольтной линии, неполадки обещали устранить до полуночи. Уже в 23.00 авария была устранена.