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Самые яркие примеры предательства и обмана - в "Понятной политике"

22.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Обещать - не означает выполнить. Завтра в "Понятной политике" покажем самые яркие примеры предательства и обмана. Почему Запад не держит слово и часто играет только по своим правилам, и на что готов ради геополитических амбиций?

Как США и Европа нарушают взятые обязательства, и к чему приводит короткая память политиков самого высокого ранга. Только факты - смотрите в понедельник после "Панорамы".

 
 
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Обещать - не означает выполнить. Завтра в "Понятной политике" покажем самые яркие примеры предательства и обмана. Почему Запад не держит слово и часто играет только...
 
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