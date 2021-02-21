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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самые яркие примеры предательства и обмана - в "Понятной политике" Обещать - не означает выполнить. Завтра в "Понятной политике" покажем самые яркие примеры предательства и обмана. Почему Запад не держит слово и часто играет только...

Обещать - не означает выполнить. Завтра в "Понятной политике" покажем самые яркие примеры предательства и обмана. Почему Запад не держит слово и часто играет только по своим правилам, и на что готов ради геополитических амбиций?Как США и Европа нарушают взятые обязательства, и к чему приводит короткая память политиков самого высокого ранга. Только факты - смотрите в понедельник после "Панорамы".