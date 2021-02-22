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То мороз, то оттепель. Какой будет погода в Витебске на неделе

22.02.2021 06:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе в Витебске будет странная погода: то мороз, то оттепель. Ближе к выходным установится уже плюсовая температура, прогнозирует pogoda.by.


Фото: Ольга Буракова

В понедельник днем 0…+2 °C. Без осадков.

Во вторник снова мороз: в дневные часы — до -12 °C. Ветрено, вечером снег.

В среду ночью до -11 °C, а днем — до -3°C. С утра снег.

В четверг ночью небольшой заморозок, днем — до 4 градусов тепла. Возможен дождь.

В пятницу ночью — до +3 °C, днем — до +4 °C. В прогнозе дождь, мокрый снег.

Хорошей вам недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
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Ближе к выходным установится уже плюсовая температура.
 
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