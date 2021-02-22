|
То мороз, то оттепель. Какой будет погода в Витебске на неделе
22.02.2021 06:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На новой рабочей неделе в Витебске будет странная погода: то мороз, то оттепель. Ближе к выходным установится уже плюсовая температура,
В понедельник днем 0…+2 °C. Без осадков.
Во вторник снова мороз: в дневные часы — до -12 °C. Ветрено, вечером снег.
В среду ночью до -11 °C, а днем — до -3°C. С утра снег.
В четверг ночью небольшой заморозок, днем — до 4 градусов тепла. Возможен дождь.
В пятницу ночью — до +3 °C, днем — до +4 °C. В прогнозе дождь, мокрый снег.
Хорошей вам недели, друзья!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ближе к выходным установится уже плюсовая температура.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)