ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В четверг уже +11°С. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе

22.02.2021 06:47 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На новой неделе в Бресте установится теплая весенняя погода, обещает pogoda.by.


В понедельник будет ясно и без осадков. Днем воздух прогреется до +4°С.

Во вторник — облачно с прояснениями. Осадков не предвидится. Столбик термометра поднимется до тех же четырех градусов тепла.

В среду потеплеет до +6°C. Днем будет облачно с прояснениями и без осадков.

К концу недели в Брест придет весна. В четверг и пятницу будет +11°С. Днем будет ясно, а к вечеру пятницы возможен дождь.

Хорошей недели, друзья!

Читайте также

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Качели какие-то. Какой будет погода в Гомеле в последнюю зимнюю неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by