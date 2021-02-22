В четверг уже +11°С. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

На новой неделе в Бресте установится теплая весенняя погода, обещает pogoda.by .





В понедельник будет ясно и без осадков. Днем воздух прогреется до +4°С.

Во вторник — облачно с прояснениями. Осадков не предвидится. Столбик термометра поднимется до тех же четырех градусов тепла.

В среду потеплеет до +6°C. Днем будет облачно с прояснениями и без осадков.

К концу недели в Брест придет весна. В четверг и пятницу будет +11°С. Днем будет ясно, а к вечеру пятницы возможен дождь.

Хорошей недели, друзья!