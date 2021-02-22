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Качели какие-то. Какой будет погода в Гомеле в последнюю зимнюю неделю

22.02.2021 06:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Весна уже рядом, но в ближайшие дни февраль еще проявит пару раз свой характер, предупреждает гомельчан pogoda.by.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В понедельник будет +2°C и пасмурно.

А вот во вторник утром — уже -12°C. Днем тоже холодно — до -9°C.

В среду гомельчан ожидают -3°C и снег.

А в четверг и пятницу уже снова плюсовая температура — до +3°C.

Хорошей недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Весна уже рядом, но в ближайшие дни февраль еще проявит пару раз свой характер.
 
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