Качели какие-то. Какой будет погода в Гомеле в последнюю зимнюю неделю

Источник материала: Tut.by

Весна уже рядом, но в ближайшие дни февраль еще проявит пару раз свой характер, предупреждает гомельчан pogoda.by.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В понедельник будет +2°C и пасмурно.

А вот во вторник утром — уже -12°C. Днем тоже холодно — до -9°C.

В среду гомельчан ожидают -3°C и снег.

А в четверг и пятницу уже снова плюсовая температура — до +3°C.

Хорошей недели, друзья!

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