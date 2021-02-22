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Жителям многоэтажек пообещали массовую замену лифтов
22.02.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев ― Sputnik. В многоэтажных домах будут массово заменять лифты, только за этот год установят более тысячи единиц, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель в эфире телеканала
"В ближайшие 5 лет мы заменим чуть менее 5 тысячи лифтов. В этом году будет заменена 1 тысяча лифтов", - отметил он.
Министр отметил, что это поручение президента Беларуси. Кроме того, за прошедшие 5 лет уже заменено порядка 11,5 тысяч лифтов. Новым оборудованием пользуется более 1 миллиона граждан.
А что с капремонтом?
Министрх ЖКХ заявил, что в этом году планируется капитально отремонтировать 3,5 миллиона квадратных метров жилья. Всего в капремонте нуждается около 15 миллионов квадратов.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Очень важная задача. Мы видим по отзывам граждан, обращениям, что это одна из основных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - сказал он.
И если ранее из капремонта были исключены подъезды, то сегодня планируется вернуть их в перечень.
Несмотря на то, что 97% жилого фонда в стране приватизировано, государство не отказывается от социальной функции и занимаеся ремонтом жилых домов.
По словам Хмеля, в прошлом году чуть более 70% стоимости капремонта оплатило государство, остальное — взносы граждан.
Напомним, что на минувшей неделе многие белорусы жаловались на
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По словам министра ЖКХ, в планах также и глобальный капремонт жилья - в прошлом году более 70% его стоимости оплатило государство.
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