Жителям многоэтажек пообещали массовую замену лифтов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев ― Sputnik. В многоэтажных домах будут массово заменять лифты, только за этот год установят более тысячи единиц, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель в эфире телеканала "Беларусь 1" .

"В ближайшие 5 лет мы заменим чуть менее 5 тысячи лифтов. В этом году будет заменена 1 тысяча лифтов", - отметил он.

Министр отметил, что это поручение президента Беларуси. Кроме того, за прошедшие 5 лет уже заменено порядка 11,5 тысяч лифтов. Новым оборудованием пользуется более 1 миллиона граждан.

А что с капремонтом?

Министрх ЖКХ заявил, что в этом году планируется капитально отремонтировать 3,5 миллиона квадратных метров жилья. Всего в капремонте нуждается около 15 миллионов квадратов.

"Очень важная задача. Мы видим по отзывам граждан, обращениям, что это одна из основных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - сказал он.

И если ранее из капремонта были исключены подъезды, то сегодня планируется вернуть их в перечень.

Несмотря на то, что 97% жилого фонда в стране приватизировано, государство не отказывается от социальной функции и занимаеся ремонтом жилых домов.

По словам Хмеля, в прошлом году чуть более 70% стоимости капремонта оплатило государство, остальное — взносы граждан.

Напомним, что на минувшей неделе многие белорусы жаловались на рост коммунальных платежей . Суммы в платежках выросли на 20-30%, а у кого-то и вовсе почти на 40%. В министерстве ЖКХ объяснили , что это связано это с похолоданием. Увеличение платы за отопление также зависит от площади жилья, расположения дома, его энергоэффективности и даже региона проживания.