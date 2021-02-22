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Тепло, облачно и почти без дождей. Какой будет погода в Гродно в последнюю зимнюю неделю
22.02.2021 09:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Последняя зимняя неделя в Гродно будет теплой, пасмурной и немного туманной,
В понедельник — сплошная облачность и без осадков. Днем и вечером — туман и до +2°С.
Во вторник переменная облачность и снова же без осадков. Утром — туман. Днем до +3°С.
В среду облачно и без осадков. Днем до +4°С.
В четверг — облачно с прояснениями. Днем до +7°C.
В пятницу — переменная облачность. Днем — без осадков, вечером небольшой дождь и сильный ветер. Днем до +8 °С.
Хорошей недели, друзья!
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Последняя зимняя неделя будет в Гродно теплой, пасмурной и немного туманной.
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