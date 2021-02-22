Тепло, облачно и почти без дождей. Какой будет погода в Гродно в последнюю зимнюю неделю

Источник материала: Tut.by

Последняя зимняя неделя в Гродно будет теплой, пасмурной и немного туманной, предупреждает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник — сплошная облачность и без осадков. Днем и вечером — туман и до +2°С.

Во вторник переменная облачность и снова же без осадков. Утром — туман. Днем до +3°С.

В среду облачно и без осадков. Днем до +4°С.

В четверг — облачно с прояснениями. Днем до +7°C.

В пятницу — переменная облачность. Днем — без осадков, вечером небольшой дождь и сильный ветер. Днем до +8 °С.

Хорошей недели, друзья!

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