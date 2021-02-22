В Беларуси на 1 февраля зарегистрировано на 19 % меньше безработных, чем год назад

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В Беларуси на начало месяца зарегистрировано на 19 % меньше безработных, чем год назад - чуть более 8 тысяч неработающих, несмотря на то, что свободных рабочих мест, по сравнению с прошлогодним показателем, стало на 13 % меньше. Как отметили в Минтруда и соцзащиты, на 2021-2025 годы в январе при содействии службы занятости 5 тысяч человек трудоустроено на постоянную работу по госпрограмме "Рынок труда и содействие занятости", 127 - направлено на обучение востребованным профессиям и более полторы тысячи участвовали в оплачиваемых общественных работах.