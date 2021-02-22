﻿ В Беларуси на 1 февраля зарегистрировано на 19 % меньше безработных, чем год назад. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси на 1 февраля зарегистрировано на 19 % меньше безработных, чем год назад

22.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Беларуси на начало месяца зарегистрировано на 19 % меньше безработных, чем год назад - чуть более 8 тысяч неработающих, несмотря на то, что свободных рабочих мест, по сравнению с прошлогодним показателем, стало на 13 % меньше. Как отметили в Минтруда и соцзащиты, на 2021-2025 годы в январе при содействии службы занятости 5 тысяч человек трудоустроено на постоянную работу по госпрограмме "Рынок труда и содействие занятости", 127 - направлено на обучение востребованным профессиям и более полторы тысячи участвовали в оплачиваемых общественных работах.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси на начало месяца зарегистрировано на 19 % меньше безработных, чем год назад - чуть более 8 тысяч неработающих, несмотря на то, что свободных рабочих мест, по...
 
Новости дня
Новости общества
 
36 тысяч книгоманов посетили минскую Международную книжную выставку-ярмарку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by