36 тысяч книгоманов посетили минскую Международную книжную выставку-ярмарку

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36 тысяч посетителей и более десятка тысяч проданных книг. Организаторы Минской международной книжной выставки-ярмарки озвучили первые цифры и топ лучших экспозиций. Оценивали по востребованности, креативному оформлению и разнообразности книг.







Так, выделили стенды издательства "Беларусь", Полиграфкомбината имени Якуба Коласа и центральный экспонент - от Содружества Независимых Государств. К слову, там представили несколько сотен свежих издательских проектов: от масштабных исследований до детских книг.

Значительное количество дипломов уехало в Россию

Значительное количество дипломов уехало в Россию: три десятка издательств организовали на выставке мини-магазины. По статистике, в чеке одного покупателя три книги.







Новости о XXVIII книжной ярмарке:

В Минске открылась Международная книжная выставка-ярмарка. Приветствие участникам форума направил Президент



Минская международная книжная выставка-ярмарка: второй день



Минская международная книжная выставка-ярмарка - день трет