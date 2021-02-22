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36 тысяч книгоманов посетили минскую Международную книжную выставку-ярмарку
22.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Так, выделили стенды издательства "Беларусь", Полиграфкомбината имени Якуба Коласа и центральный экспонент - от Содружества Независимых Государств. К слову, там представили несколько сотен свежих издательских проектов: от масштабных исследований до детских книг.
Значительное количество дипломов уехало в Россию
Значительное количество дипломов уехало в Россию: три десятка издательств организовали на выставке мини-магазины. По статистике, в чеке одного покупателя три книги.
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