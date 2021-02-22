ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

36 тысяч книгоманов посетили минскую Международную книжную выставку-ярмарку

22.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

36 тысяч посетителей и более десятка тысяч проданных книг. Организаторы Минской международной книжной выставки-ярмарки озвучили первые цифры и топ лучших экспозиций. Оценивали по востребованности, креативному оформлению и разнообразности книг.

36 тысяч книгоманов посетили минскую Международную книжную выставку-ярмарку

Так, выделили стенды издательства "Беларусь", Полиграфкомбината имени Якуба Коласа и центральный экспонент - от Содружества Независимых Государств. К слову, там представили несколько сотен свежих издательских проектов: от масштабных исследований до детских книг.

Значительное количество дипломов уехало в Россию

Значительное количество дипломов уехало в Россию: три десятка издательств организовали на выставке мини-магазины. По статистике, в чеке одного покупателя три книги.

36 тысяч книгоманов посетили минскую Международную книжную выставку-ярмарку

Новости о XXVIII книжной ярмарке:

В Минске открылась Международная книжная выставка-ярмарка. Приветствие участникам форума направил Президент

Минская международная книжная выставка-ярмарка: второй день

Минская международная книжная выставка-ярмарка - день трет

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
36 тысяч посетителей и более десятка тысяч проданных книг. Организаторы Минской международной книжной выставки-ярмарки озвучили первые цифры и топ лучших...
 
Новости дня
Новости общества
 
На водоемах Гомельской области начали профилактическую аэрацию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by