На водоемах Гомельской области начали профилактическую аэрацию

Источник материала: БT

В Жлобинском районе опасное снижение уровня кислорода в водоемах. Природоохранные службы региона развернули комплекс мероприятий по недопущению замора рыбы. Старт дали на озере Чернецком в Гомельском районе.







Толщина льда там около 30 сантиметров, и это уже негативно сказывается на концентрации кислорода. Экологи, Общество охотников и рыболовов, арендаторы рыболовных угодий и коммунальные службы провели аэрацию. Водоем очистили от снега, прорубили лунки и накрыли изоляционным материалом. Такая работа продолжится и на других водоемах.

Павел Новиков, зампредседателя Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды: "Мы очень рассчитываем на помощь неравнодушных граждан, которые смогут нас проинформировать о наступлении таких заморных или предзаморных явлений. Получив такую информацию и подтвердив ее лабораторными исследованиями, как только мы видим понижение кислорода, растворенного в воде, сразу принимаем управленческие решения по проведению профилактических мероприятий".









С наступлением тепла в Беларуси приступят и к зарыблению. К слову, за последние два года только в Гомельской области в водоемы выпущено 12 тонн рыбы.