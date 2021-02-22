В Минске идет проверка техосмотра

Источник материала: БT

ГАИ с сегодняшнего дня будет усиленно проверять наличие техосмотра у автомобилей. Рейды по выявлению транспортных средств, не имеющих доступ к участию в дорожном движении, продлятся всю неделю.









Отметим, отсутствие техосмотра влечет предупреждение или штраф до 3 базовых величин, при повторном нарушении - до 5 базовых величин, то есть 145 рублей.