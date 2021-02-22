|
В Минске идет проверка техосмотра
22.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
ГАИ с сегодняшнего дня будет
Отметим, отсутствие техосмотра влечет предупреждение или штраф до 3 базовых величин, при повторном нарушении - до 5 базовых величин, то есть 145 рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ГАИ с сегодняшнего дня будет усиленно проверять наличие техосмотра у автомобилей. Рейды по выявлению транспортных средств, не имеющих доступ к участию в дорожном...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)