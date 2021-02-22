﻿ "Актуальный микрофон" о противодействии угрозам нацбезопасности. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Актуальный микрофон" о противодействии угрозам нацбезопасности

22.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Противодействовать угрозам национальной безопасности должны не только военные и МВД, но и средства массовой информации и представители всех госорганов. К такому выводу пришли  участники проекта "Актуальный микрофон" в эфире Первого национального канала Белорусского радио. Темой стала национальная безопасность, в частности информационные угрозы и фейки, риски, вызовы и как им противостоять.
 
"Актуальный микрофон" о противодействии угрозам нацбезопасности

Николай Бузин, замначальника генштаба Вооруженных Сил Беларуси: "Вооруженные Силы - это только один элемент обеспечения национальной безопасности. Обеспечить государственные интересы можно, только используя комплекс всех мер: СМИ - однозначно, органы госуправления, в том числе элементы государственной организации".

Олег Гайдукевич, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "На информационной войне нужно вести себя активно, а не пассивно,  и быть в нападении, а не постоянно обороняться и оправдываться. И для меня недопустимо, когда государственные СМИ звонят в какие-то СМИ или в регионы и не могут получить комментарий. Потому что новость живет один день. И надо не оправдываться, а быть в фарватере информационной политики".


Любая информация может стать общественно значимой,  независимо от того, сказали об этом по радио или телевидению 

Эксперты пришли к выводу, что с развитием новых медиа любая информация может стать общественно значимой, независимо от того, сказали об этом по радио или телевидению. Ведь новые принципы работы заставляют быть более открытыми общественности.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Противодействовать угрозам национальной безопасности должны не только военные и МВД, но и средства массовой информации и представители всех госорганов. К такому...
 
Новости дня
Новости общества
 
Городской праздник в честь защитников Отечества прошел в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by