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"Актуальный микрофон" о противодействии угрозам нацбезопасности
22.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Противодействовать угрозам национальной безопасности должны не только военные и МВД, но и средства массовой информации и представители всех госорганов. К такому выводу пришли участники проекта "Актуальный микрофон" в эфире Первого национального канала Белорусского радио. Темой стала национальная безопасность, в частности информационные угрозы и фейки, риски, вызовы и как им противостоять.
Николай Бузин, замначальника генштаба Вооруженных Сил Беларуси: "Вооруженные Силы - это только один элемент обеспечения национальной безопасности. Обеспечить государственные интересы можно, только используя комплекс всех мер: СМИ - однозначно, органы госуправления, в том числе элементы государственной организации".
Олег Гайдукевич, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "На информационной войне нужно вести себя активно, а не пассивно, и быть в нападении, а не постоянно обороняться и оправдываться. И для меня недопустимо, когда государственные СМИ звонят в какие-то СМИ или в регионы и не могут получить комментарий. Потому что новость живет один день. И надо не оправдываться, а быть в фарватере информационной политики".
Любая информация может стать общественно значимой, независимо от того, сказали об этом по радио или телевидениюЭксперты пришли к выводу, что с развитием новых медиа любая информация может стать общественно значимой, независимо от того, сказали об этом по радио или телевидению. Ведь новые принципы работы заставляют быть более открытыми общественности.
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Противодействовать угрозам национальной безопасности должны не только военные и МВД, но и средства массовой информации и представители всех госорганов. К такому...
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