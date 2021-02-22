"Актуальный микрофон" о противодействии угрозам нацбезопасности

Источник материала: БT

Противодействовать угрозам национальной безопасности должны не только военные и МВД, но и средства массовой информации и представители всех госорганов. К такому выводу пришли участники проекта "Актуальный микрофон" в эфире Первого национального канала Белорусского радио. Темой стала национальная безопасность, в частности информационные угрозы и фейки, риски, вызовы и как им противостоять.





Олег Гайдукевич, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "На информационной войне нужно вести себя активно, а не пассивно, и быть в нападении, а не постоянно обороняться и оправдываться. И для меня недопустимо, когда государственные СМИ звонят в какие-то СМИ или в регионы и не могут получить комментарий. Потому что новость живет один день. И надо не оправдываться, а быть в фарватере информационной политики".







Любая информация может стать общественно значимой, независимо от того, сказали об этом по радио или телевидению

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Эксперты пришли к выводу, что с развитием новых медиа любая информация может стать общественно значимой, независимо от того, сказали об этом по радио или телевидению. Ведь новые принципы работы заставляют быть более открытыми общественности.