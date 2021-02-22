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Сегодня в "Понятной политике" - самые яркие примеры предательства и обмана

22.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Почему Запад не держит слово и нередко играет только по своим правилам и на что готов ради геополитических амбиций? Сегодня в "Понятной политике"- самые яркие примеры предательства и обмана. Как США и Европа нарушают взятые обязательства и к чему приводит короткая память политиков самого высокого ранга? Только факты - смотрите в нашем эфире сразу после "Панорамы".


Смотрите предыдущие выпуски:

Понятная политика. Выпуск 49. Ложь и двойные стандарты. Фейки месяца

Понятная политика. Выпуск 50. Законы Европы и США. Протесты "по расписанию"

 
 
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Почему Запад не держит слово и нередко играет только по своим правилам и на что готов ради геополитических амбиций? Сегодня в "Понятной политике"- самые яркие...
 
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