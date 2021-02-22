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Сегодня в "Понятной политике" - самые яркие примеры предательства и обмана
22.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Почему Запад не держит слово и нередко играет только по своим правилам и на что готов ради геополитических амбиций? Сегодня
Смотрите предыдущие выпуски:
Понятная политика. Выпуск 49.
Понятная политика. Выпуск 50.
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Почему Запад не держит слово и нередко играет только по своим правилам и на что готов ради геополитических амбиций? Сегодня в "Понятной политике"- самые яркие...
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