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Почему Запад не держит слово и нередко играет только по своим правилам и на что готов ради геополитических амбиций? Сегодня в "Понятной политике" - самые яркие примеры предательства и обмана. Как США и Европа нарушают взятые обязательства и к чему приводит короткая память политиков самого высокого ранга? Только факты - смотрите в нашем эфире сразу после "Панорамы".





Смотрите предыдущие выпуски:

Понятная политика. Выпуск 49. Ложь и двойные стандарты. Фейки месяца

Понятная политика. Выпуск 50. Законы Европы и США. Протесты "по расписанию"