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Автобазы медтранспорта в Могилеве и районе объединили в единую - областную

22.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

А это более 200 единиц специальной техники различного профиля, в том числе реанимобили. Нововведение позволит равномерно распределить нагрузку между бригадами скорой помощи, увеличит их мобильность и оперативность, особенно в пик вызовов.

Автобазы медтранспорта в Могилеве и районе объединили в единую - областную

Кстати, автопарк скорых в регионе регулярно пополняется. Возраст машин повышенной проходимости не старше 5 лет. В этом году также планируется обновление медицинского спецтранспорта.
 
 
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А это более 200 единиц специальной техники различного профиля, в том числе реанимобили. Нововведение позволит равномерно распределить нагрузку между бригадами...
 
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