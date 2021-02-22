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Автобазы медтранспорта в Могилеве и районе объединили в единую - областную
22.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
А это более 200 единиц специальной техники различного профиля, в том числе реанимобили. Нововведение позволит равномерно распределить нагрузку между бригадами скорой помощи, увеличит их мобильность и оперативность, особенно в пик вызовов.
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А это более 200 единиц специальной техники различного профиля, в том числе реанимобили. Нововведение позволит равномерно распределить нагрузку между бригадами...
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