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А это более 200 единиц специальной техники различного профиля, в том числе реанимобили. Нововведение позволит равномерно распределить нагрузку между бригадами скорой помощи, увеличит их мобильность и оперативность, особенно в пик вызовов.













В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Автобазы медтранспорта в Могилеве и районе объединили в единую - областную А это более 200 единиц специальной техники различного профиля, в том числе реанимобили. Нововведение позволит равномерно распределить нагрузку между бригадами...

Кстати, автопарк скорых в регионе регулярно пополняется. Возраст машин повышенной проходимости не старше 5 лет. В этом году также планируется обновление медицинского спецтранспорта.