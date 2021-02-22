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Встреча Лукашенко с Путиным и обсуждение ситуации в Беларуси в ЕС. Что происходит 22 февраля
22.02.2021 10:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мы продолжаем рассказывать о событиях дня в наших онлайнах. Главные новости сегодня — встреча Лукашенко и Путина в Сочи и возможное обсуждение четвертого пакета санкций в Евросоюзе.
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