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В Гомеле вынесли приговор по делу о «коктейлях Молотова» - в том числе, 16-летнему подростку
22.02.2021 10:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Гомеле вынесли приговор по делу о «коктейлях Молотова». Леониду Ковалеву, Дмитрию Корнееву и 16-летнему Никите Золотареву суд назначил наказание: Корнеева приговорили к восьми годам колонии строгого режима, Ковалева — к шести годам колонии усиленного режима, несовершеннолетнего Никиту Золотарева — к пяти годам воспитательной колонии.
Напомним, 29-летнего жителя Гомельского района Леонида Ковалева, 16-летнего Никиту Золотарева и 26-летнего добрушанина Дмитрия Корнеева
По предварительной версии следствия, Ковалев изготовил два «коктейля Молотова», перевез их в центр города и спрятал в одном из дворов. Вечером 10 августа он приехал в район проведения протестных митингов, где подыскал исполнителей своего преступного плана — 26-летнего жителя Добруша Корнеева и 16-летнего Золотарева. Мужчина передал новым знакомым «коктейли Молотова» для того, чтобы они подожгли стену какого-нибудь дома, а затем стал убеждать их совершить более радикальные действия — поджечь городской автобус или автозак. На пути молодые люди встретили военнослужащих воинской части 5525 и бросили «коктейли» в их сторону. Стеклянная бутылка упала возле военных и разбилась об асфальт.
Позже прокурор в прениях переквалифицировал обвинение Ковалеву с ч. 1 ст. 293 УК «Организация массовых беспорядков» на ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК «Приготовление к участию к массовым беспорядкам». В отношении Корнеева и Золотарева обвинение также переквалифицировано — с участия в массовых беспорядках на приготовление к участию в массовых беспорядках.
Ковалев и Золотарев свою вину не признают. Корнеев признает частично.
В своих показаниях Ковалев
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Леониду Ковалеву, Дмитрию Корнееву и 16-летнему Никите Золотареву суд назначил наказание.
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