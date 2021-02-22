В Гомеле вынесли приговор по делу о «коктейлях Молотова» - в том числе, 16-летнему подростку

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Гомеле вынесли приговор по делу о «коктейлях Молотова». Леониду Ковалеву, Дмитрию Корнееву и 16-летнему Никите Золотареву суд назначил наказание: Корнеева приговорили к восьми годам колонии строгого режима, Ковалева — к шести годам колонии усиленного режима, несовершеннолетнего Никиту Золотарева — к пяти годам воспитательной колонии.



Фото: Алексей Смык, TUT.BY

Напомним, 29-летнего жителя Гомельского района Леонида Ковалева, 16-летнего Никиту Золотарева и 26-летнего добрушанина Дмитрия Корнеева обвиняли в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника милиции, участии в массовых беспорядках, а Ковалева — еще и в их организации и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

По предварительной версии следствия, Ковалев изготовил два «коктейля Молотова», перевез их в центр города и спрятал в одном из дворов. Вечером 10 августа он приехал в район проведения протестных митингов, где подыскал исполнителей своего преступного плана — 26-летнего жителя Добруша Корнеева и 16-летнего Золотарева. Мужчина передал новым знакомым «коктейли Молотова» для того, чтобы они подожгли стену какого-нибудь дома, а затем стал убеждать их совершить более радикальные действия — поджечь городской автобус или автозак. На пути молодые люди встретили военнослужащих воинской части 5525 и бросили «коктейли» в их сторону. Стеклянная бутылка упала возле военных и разбилась об асфальт.

Позже прокурор в прениях переквалифицировал обвинение Ковалеву с ч. 1 ст. 293 УК «Организация массовых беспорядков» на ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК «Приготовление к участию к массовым беспорядкам». В отношении Корнеева и Золотарева обвинение также переквалифицировано — с участия в массовых беспорядках на приготовление к участию в массовых беспорядках.

Ковалев и Золотарев свою вину не признают. Корнеев признает частично.

В своих показаниях Ковалев утверждал , что бутылки были не у него, а у Корнеева и Золотарева. Дмитрий Корнеев же убеждал суд, что его и Золотарева заставлял поджигать и бросать бутылки Ковалев. Золотарев сначала отказывался от дачи показаний, а затем рассказал, что именно Корнеев заставлял его бросить бутылку.