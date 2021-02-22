В Минске продолжают судить журналистку TUT.BY и врача БСМП по делу о «ноль промилле»

Источник материала: Tut.by

В понедельник суд Московского района Минска продолжает рассматривать дело журналистки TUT.BY Катерины Борисевич и врача БСМП Артема Сорокина, которых обвиняют в разглашении врачебной тайны. Первое заседание прошло в пятницу, 19 февраля. На нем суд принял решение вести процесс в закрытом режиме. Поддержать Катерину и Артема пришли более 100 человек.



Фото: Belta via Reuters

Второе судебное заседание началось в 10.30 — в здании Дома правосудия на улице Семашко. Процесс ведет судья Светлана Бондаренко, гособвинение представляет Людмила Иваненко, Артема Сорокина защищает адвокат Ольга Батюк, Катерину Борисевич — Андрей Мочалов и Михаил Боднарчук.

Уголовное дело в отношении Катерины Борисевич и Артема Сорокина возбудили 19 ноября 2020 года. Их обвинили в разглашении врачебной тайны, что, по мнению Генпрокуратуры, повлекло тяжкие последствия. Максимальное наказание по этой статье — три года лишения свободы. Напомним, 13 ноября под авторством Катерины Борисевич вышла статья , в которой со ссылкой на медицинские документы и комментарий врача утверждалось, что в крови Романа Бондаренко не было обнаружено этанола. Первые лица заявляли, что умерший парень был пьян.

Что происходило во время первого заседания?

Поддержать Катерину Борисевич и Артема Сорокина 19 февраля собрались более 100 человек — их коллеги, друзья и незнакомые люди. Попасть в зал смогли немногие. Коллегам Катерины из независимых СМИ отказали в аккредитации на процесс.

В начале процесса гособвинитель Людмила Иваненко ходатайствовала о том, чтобы провести суд в закрытом режиме. Защита была категорически не согласна: есть заявление матери Романа Бондаренко, которая настаивала на открытости заседания.

Катерина и Артем поддержали позицию адвокатов. «Я хочу, чтобы общество знало, за что судят журналиста и врача, поэтому поддерживаю ходатайство адвоката», — сказала Катерина Борисевич.

Тем не менее спустя 10 минут в совещательной комнате судья Светлана Бондаренко решила закрыть процесс: «во избежание разглашения охраняемой законом медицинской тайны и данных предварительного расследования», а также потому, что «материалы дела содержат медицинские документы, в том числе ранее не публиковавшиеся».

В первый день в качестве свидетелей успели допросить Елену Бондаренко, маму погибшего Романа, а также двух врачей БСМП, один из них — реаниматолог. Адвокаты предполагают, что дело могут рассмотреть до конца этой недели.

Что произошло

12 ноября Роман Бондаренко умер , не приходя в сознание. Накануне вечером его избили неизвестные во дворе дома на «Площади перемен», где молодой человек жил. 13 ноября Следственный комитет сообщил : «При первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него [Романа Бондаренко] диагностирована алкогольная интоксикация». Практически одновременно с этим заявлением в Сети появилась копия медицинского документа, из которого следовало, что в крови Романа Бондаренко алкоголя не было.

Журналистка TUT.BY Катерина Борисевич проверила эту информацию и со ссылкой на медицинские документы и комментарий врача написала статью под названием «Врач БСМП: «У Романа Бондаренко было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли» .

О возбуждении уголовного дела по факту смерти Романа Бондаренко Генеральная прокуратура сообщила лишь 18 февраля 2021 года. Дело в отношении Артема Сорокина и Катерины Борисевич было возбуждено практически сразу же — 19 ноября 2020-го.

Их обвинили в разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК). По мнению Генпрокуратуры, публикация информации о том, что вечером 11 ноября Роман Бондаренко был трезв, повлекло «повышение напряженности в обществе, создание атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждение граждан к агрессии и противоправным действиям». При этом Елена Бондаренко, мать погибшего Романа, дала согласие на распространение медицинской информации о сыне.



Фото: TUT.BY

Первые дни после задержания Артем Сорокин и Катерина Борисевич находились под стражей в СИЗО КГБ, сейчас — уже почти три месяца — в следственном изоляторе на Володарского.

Артем Сорокин — анестезиолог БСМП, врач высшей категории. Ему 37 лет. Коллеги отзываются о нем как о профессионале, который умеет проводить любые виды операций. Именно он работал в ту ночь, когда в больницу привезли избитого Романа Бондаренко, и оказывал ему анестезиологическое пособие. Дома Артема Сорокина дожидаются супруга Наталья и трое детей: 9-летний Миша, 6-летний Федор и маленькая Лия.

В апреле журналистке TUT.BY Катерине Борисевич тоже исполнится 37. В журналистике она почти 15 лет, специализируется на правовых темах: пишет о громких уголовных делах, судебных разбирательствах. Катерина не раз становилась лауреатом многих профессиональных конкурсов. В частности, в 2015 году Генеральная прокуратура наградила ее дипломом победителя «за профессионализм и журналистское мастерство». В прошлом году за ее профессиональную деятельность на Катерину завели уголовное дело.

Белорусские правозащитники признали Катерину Борисевич и Артема Сорокина политзаключенными, международная организация Amnesty International назвала их узниками совести.