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На улице Крупской - потоп. Коммунальники: «Это прорыв трубы»

22.02.2021 11:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На улице Крупской, между домами № 2 и 6а, — потоп. Прорыв трубы, говорят коммунальники.

Утром в понедельник жители домов по улице Крупской, что в Заводском районе Минска, увидели реку во дворе. В ЖЭС № 36 говорят: «Это прорыв трубы холодной воды. На месте уже работают сотрудники организации «Минскочиствода».

Коммунальники отмечают: если придется отключать холодную воду на время ремонта, местных жителей уведомят.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Утром в понедельник жители домов по улице Крупской, что в Заводском районе Минска, увидели реку во дворе. В ЖЭС № 36 говорят: «Это прорыв трубы холодной воды. На...
 
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