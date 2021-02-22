На улице Крупской - потоп. Коммунальники: «Это прорыв трубы»

Источник материала: Tut.by

На улице Крупской, между домами № 2 и 6а, — потоп. Прорыв трубы, говорят коммунальники.

Утром в понедельник жители домов по улице Крупской, что в Заводском районе Минска, увидели реку во дворе. В ЖЭС № 36 говорят: «Это прорыв трубы холодной воды. На месте уже работают сотрудники организации «Минскочиствода».

Коммунальники отмечают: если придется отключать холодную воду на время ремонта, местных жителей уведомят.