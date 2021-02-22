|
На улице Крупской - потоп. Коммунальники: «Это прорыв трубы»
22.02.2021 11:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На улице Крупской, между домами № 2 и 6а, — потоп. Прорыв трубы, говорят коммунальники.
Утром в понедельник жители домов по улице Крупской, что в Заводском районе Минска, увидели реку во дворе. В ЖЭС № 36 говорят: «Это прорыв трубы холодной воды. На месте уже работают сотрудники организации «Минскочиствода».
Коммунальники отмечают: если придется отключать холодную воду на время ремонта, местных жителей уведомят.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром в понедельник жители домов по улице Крупской, что в Заводском районе Минска, увидели реку во дворе. В ЖЭС № 36 говорят: «Это прорыв трубы холодной воды. На...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)