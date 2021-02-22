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Парня, который ходил на протестах с рупором, обвиняют в организации массовых беспорядков

22.02.2021 12:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске 25-летнего парня обвиняют в организации и активном участии в массовых беспорядках. Он ходил на протестах с рупором. Подробности сообщает Генеральная прокуратура.

Прокуратура Фрунзенского района Минска направила в суд уголовное дело по обвинению 25-летнего парня в ч.1 ст. 293 УК РБ. Ему вменяют организацию и активное участие в массовых беспорядках с 9 по 12 августа 2020 года в Минске.

Согласно материалам дела, К. использовал рупор и «склонял участников несанкционированных массовых беспорядков к нарушению общественного порядка, руководил ими, призывал граждан и водителей на личном автотранспорте блокировать дороги».

Также сообщается, что парень участвовал в возведении баррикад и совершил погром. Раньше он был не раз судим.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске задержали 25-летнего парня, которого обвиняют в организации и активном участии в массовых беспорядках. Он ходил на протестах с рупором.
 
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