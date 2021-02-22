Парня, который ходил на протестах с рупором, обвиняют в организации массовых беспорядков

Источник материала: Tut.by

В Минске 25-летнего парня обвиняют в организации и активном участии в массовых беспорядках. Он ходил на протестах с рупором. Подробности сообщает Генеральная прокуратура.

Прокуратура Фрунзенского района Минска направила в суд уголовное дело по обвинению 25-летнего парня в ч.1 ст. 293 УК РБ. Ему вменяют организацию и активное участие в массовых беспорядках с 9 по 12 августа 2020 года в Минске.

Согласно материалам дела, К. использовал рупор и «склонял участников несанкционированных массовых беспорядков к нарушению общественного порядка, руководил ими, призывал граждан и водителей на личном автотранспорте блокировать дороги».

Также сообщается, что парень участвовал в возведении баррикад и совершил погром. Раньше он был не раз судим.