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Парня, который ходил на протестах с рупором, обвиняют в организации массовых беспорядков
22.02.2021 12:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске 25-летнего парня обвиняют в организации и активном участии в массовых беспорядках. Он ходил на протестах с рупором. Подробности
Прокуратура Фрунзенского района Минска направила в суд уголовное дело по обвинению 25-летнего парня в ч.1 ст. 293 УК РБ. Ему вменяют организацию и активное участие в массовых беспорядках с 9 по 12 августа 2020 года в Минске.
Согласно материалам дела, К. использовал рупор и «склонял участников несанкционированных массовых беспорядков к нарушению общественного порядка, руководил ими, призывал граждан и водителей на личном автотранспорте блокировать дороги».
Также сообщается, что парень участвовал в возведении баррикад и совершил погром. Раньше он был не раз судим.
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В Минске задержали 25-летнего парня, которого обвиняют в организации и активном участии в массовых беспорядках. Он ходил на протестах с рупором.
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