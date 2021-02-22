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БГУ поднялся на 55 позиций в рейтинге лучших университетов мира
22.02.2021 12:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
БГУ вошел в тысячу лучших вузов мира по версии обновленного рейтинга университетов Webometrics Ranking of World Universities. Сейчас главный вуз страны
Рейтинг университетов Webometrics Ranking of World Universities составляет независимая испанская лаборатория Laboratorio de Internet. Дважды в год — в январе и июле — специалисты оценивают более 28 тысяч университетов по всеми миру. Основными критериями для оценки являются цитируемость публикаций ученых и присутствие университетов в интернете.
Традиционно среди всех белорусских вузов выше других в этом рейтинге находится БГУ. Сейчас он занимает 708-е место. В пятерку лучших университетов страны также вошли БНТУ (2869-е место), БГУИР (3574-е место), Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины (3608-е место), Гродненский государственный университет им. Я. Купалы (3664-е место).
Тройку лучших вузов мира, согласно Webometrics Ranking of World, составляют Вашингтонский и Корнеллский университеты, а также Университет Джонса Хопкинса.
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БГУ вошел в тысячу лучших вузов мира по версии обновленного рейтинга университетов Webometrics Ranking of World Universities. Сейчас главный вуз страны занимает в нем 708 позицию. Год...
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