БГУ поднялся на 55 позиций в рейтинге лучших университетов мира

Источник материала: Tut.by

БГУ вошел в тысячу лучших вузов мира по версии обновленного рейтинга университетов Webometrics Ranking of World Universities. Сейчас главный вуз страны занимает в нем 708-ю позицию. Год назад это было 763-е место.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Рейтинг университетов Webometrics Ranking of World Universities составляет независимая испанская лаборатория Laboratorio de Internet. Дважды в год — в январе и июле — специалисты оценивают более 28 тысяч университетов по всеми миру. Основными критериями для оценки являются цитируемость публикаций ученых и присутствие университетов в интернете.

Традиционно среди всех белорусских вузов выше других в этом рейтинге находится БГУ. Сейчас он занимает 708-е место. В пятерку лучших университетов страны также вошли БНТУ (2869-е место), БГУИР (3574-е место), Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины (3608-е место), Гродненский государственный университет им. Я. Купалы (3664-е место).

Тройку лучших вузов мира, согласно Webometrics Ranking of World, составляют Вашингтонский и Корнеллский университеты, а также Университет Джонса Хопкинса.