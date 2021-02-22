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В лесу под Солигорском заблудился мужчина. Спасателям пришлось его сначала вести, а потом и нести
22.02.2021 12:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Солигорском районе мужчина решил срезать дорогу из деревни Летенец в Солигорск через лес и заблудился. Его нашли спасатели. Мужчина госпитализирован с предварительным диагнозом «общее переохлаждение». Об этом
21 февраля около двух часов ночи мужчина решил через лес добраться из деревни Летенец в Солигорск. Утром, в 6.35, он позвонил спасателям и рассказал, что заблудился. После звонка он стал недоступен, но уже в 7.09 его нашли.
— Мы проехали по населенному пункту и нашли следы, предположительно ведущие к лесному массиву, и направились вглубь леса, — рассказали спасатели. — Было видно, что потерявшийся кружил, так как следы выводили вновь на дорогу. В лесу, отойдя от машины на полтора километра, мы услышали крики.
Спасатели тоже стали кричать и, идя на голос, вышли к мужчине.
— Самостоятельно ему было трудно передвигаться: где-то 500 метров мы вели его под руки, затем около километра — несли. Посадили в автоцистерну, довезли до дороги, а там уже передали медикам.
Мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом «общее переохлаждение».
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21 февраля около двух часов ночи мужчина решил через лес добраться из деревни Летенец в Солигорск. Утром, в 6.35, он позвонил спасателям и рассказал, что заблудился....
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